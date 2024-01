Basket Serie A2. San Giobbe contro Orzinuovi. Bassi: "Sappiamo quanto vale»

La San Giobbe Chiusi è attesa da una partita fondamentale. Davanti al proprio pubblico affronta l’Agribertocchi Orzinuovi, ovvero la squadra che la precede in classifica, con una vittoria, magari ribaltando la differenza canestri (all’andata fu -5), si può ancora sperare di recuperare almeno la penultima posizione, viceversa l’ultimo posto al termine della prima fase sarebbe praticamente certo.

"Siamo tutti a conoscenza della posta in gioco e ognuno di noi sta cercando di dare il massimo – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. Stiamo lavorando molto bene, gli allenamenti sono molto intensi e vedo i ragazzi molto concentrati. Poi, ma lo dico a voce bassa, la situazione infortuni va un po’ meglio del solito".

Missione vittoria, dunque, sperando di non ripetere gli errori commessi nelle sfide precedenti: "Facciamo fatica da inizio anno a fare canestro e credo sia per un insieme di cose. A Verona, tolti gli ultimi cinque minuti, difensivamente abbiamo fatto una partita di alto livello. Il divario è stato preso tutto nel finale, ma prima del break dei nostri avversari, li avevamo tenuti sui sessanta punti e questo credo sia una cosa di cui andare molto orgogliosi. In attacco la palla non va mai dentro, nonostante i buoni tiri che costruiamo anche per un discorso legato alla fiducia che manca dopo tante sconfitte. Ma i ragazzi sanno che non devono giocare con questa pressione addosso, devono giocare con la pressione di difendere forte e costruire tiri buoni". Sull’avversario: "Rispetto all’andata è una squadra molto diversa – ha aggiunto l’allenatore –. Hanno cambiato i due americani per motivi differenti, è una squadra anche esperta se vogliamo, con tanti giocatori che partite come quelle di domenica ne hanno giocate parecchie. Hanno lunghi con doppia dimensione, esterni con grandi capacità nel tiro da tre punti. Un avversario difficile, ma questa è una partita in cui non guardare in faccia a nessuno". Palla a due alle 18, arbitrano Perocco, Roiaz e Calella.