Basket Serie A2. San Giobbe, Dellosto indica la retta via: "Concentriamoci solo sul nostro lavoro»

I risultati del turno infrasettimanale hanno relegato di nuovo all’ultimo posto solitario la San Giobbe Chiusi. La montagna è ancora da scalare, la sfida di domenica contro Cividale del Friuli può essere l’occasione per riagganciare la parte bassa del gruppo. "In questo momento credo sia meglio pensare al nostro lavoro e ai nostri obiettivi di giorno in giorno – ha detto Nicolò Dellosto (nella foto al tiro) –, senza darci ulteriori pressioni ma solamente concentrandoci su quello che dobbiamo preparare per domenica. Sappiamo che con Cividale sarà una partita importante, ma d’altro canto ogni domenica lo è perché la situazione è complicata. Sono convinto che rispetto all’avvio di campionato e al girone di andata abbiamo fatto passi in avanti e credo siano sotto gli occhi di tutti. Domenica ognuno di noi darà il 200% per ottenere il miglior risultato possibile". La spinta del pubblico, sistemato nella nuova tribuna inaugurata domenica scorsa, può aiutare: "Dobbiamo cavalcare l’opportunità di giocare altre due partite consecutive in casa. Tra le mura amiche c’è sempre una sensazione diversa e noi dobbiamo partire da quello che di buono stiamo riuscendo a fare, competere contro squadre di qualsiasi livello e continuare a lavorare. Domenica c’era un effetto diverso rispetto alle partite precedenti. Il pubblico si è fatto sentire molto e in campo sentivamo il sostegno azione dopo azione. Posso dire che entrare in un palazzetto in cui c’è questo calore dà una spinta importante". Il numero nove biancorosso vede positivo: "Sono convinto che con il lavoro quotidiano e la tenacia che abbiamo dimostrato di avere, potremo fare un passo in avanti che ci aiuterà ad ottenere più soddisfacenti".