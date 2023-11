Basket Serie A2. San Giobbe in trasferta a Nardò. Bassi: "Serve la gara perfetta»

Si chiude il girone di andata con la trasferta di Nardò per la San Giobbe Chiusi. Bulls a caccia del secondo successo consecutivo, il terzo in campionato, contro una delle squadre più in forma, reduci da una striscia positiva di sei partite. Palla a due alle 18, arbitrano Ursi, Attard e Roiaz. "Quando arrivi da una serie negativa, chiaramente, un successo sembra un risultato epico – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. Di sicuro una vittoria importantissima, anche se ce ne sono state di più importanti rispetto a quella di domenica scorsa nei miei quattro anni. Però ci dà morale, fiducia, voglia di nascondere i tanti problemi fisici che abbiamo. Punti fondamentali ma siamo proiettati alla prossima". In settimana visita a Chiusi del patron Brugnaro: "Lo ringraziamo per la vicinanza in un momento difficile – ha proseguito Bassi –. Ha fatto sentire a tutto l’ambiente lo spirito di unità, ci ha dato carica ma questi aspetti non ce li fa mai mancare. A livello personale non posso far altro che ringraziarlo per la fiducia incondizionata che mi ha dimostrato in questi anni, anche in momenti in cui avrebbe potuto non darmela". Sugli avversari odierni: "Parliamo di una squadra forte, lunga completa, grossa, con due americani eccezionali, un allenatore e giocatori esperti – ha commentato il coach biancorosso –. Stanno facendo un campionato di alto livello, hanno iniziato male dimostrando poi il loro valore con questa striscia di vittorie. Non sono sorpreso".

Le chiavi del match: "Sarà una partita molto fisica. Abbiamo un gap enorme da colmare – ha concluso Bassi –, possono schierare quintetti molto grossi e dovremo stare attenti anche alla gestione del ritmo. In caso di tante palle perse e di mancato controllo dei rimbalzi la partita non esisterà. Attacco bilanciato e provare a pareggiare la lotta al rimbalzo devono essere le nostre armi. Penso che ci aspetti una partita molto complicata. Per portarla a casa dovremo essere molto vicini alla perfezione".