Basket Serie A2. San Giobbe in viaggio per Rimini. Coach Bassi: "Tre assenze pesanti»

San Giobbe Chiusi a caccia del bis. Dopo la vittoria su Cento che ha cancellato lo zero in classifica, i Bulls viaggiano verso Rimini per provare a dare continuità allo squillo di sette giorni fa, pur consapevoli che le tante difficoltà fisiche non sono state superate, come ha sottolineato coach Bassi (nella foto) alla vigilia: "Abbiamo tre giocatori pensati nel quintetto che sono fuori (Spear, Martini e Stefanini, ndr), quindi a livello fisico stiamo male. Ci arrangiamo ma piangersi addosso non serve a niente. I ragazzi sono straordinari per atteggiamento e voglia; prendiamo questo come aspetto positivo". Chiusi e Rimini sono appaiate a quota due in classifica: "Nonostante la classifica questo non è uno scontro diretto – ha affermato Bassi –. Rimini è costruita con obiettivi diversi rispetto ai nostri e farà un campionato diverso. Nel roster ci sono giocatori fortissimi, un bravissimo allenatore e un fattore campo importante. Rimini arriverà nelle parti alte della classifica. Sarà una partita difficilissima, quasi impossibile tatticamente, fisicamente e numericamente. La stiamo preparando bene, i ragazzi si stanno impegnando e hanno fiducia; sappiamo sarà un’impresa titanica ma proveremo a sfruttare le nostre armi con umiltà, tanta pazienza e grandissima applicazione difensiva". La vittoria su Cento ha dato grande fiducia: "Contro Cento abbiamo fatto un piccolo miracolo, andando oltre i nostri attuali limiti. Alcuni giocatori non erano in grado di giocare ma sono scesi in campo ugualmente e vanno ringraziati. Due punti fondamentali, li prendiamo consapevoli delle difficoltà del momento. Sono arrivati contro una grande squadra, che siamo stati bravi a tenere sotto i sessanta punti, aiutati anche dalle basse percentuali. Questo è ciò che possiamo fare; provare a tenere gli altri al punteggio più basso possibile, sperando di rimanere aggrappati alla partita e, verificatesi queste condizioni, lottare per portare a casa il risultato". Palla a due alle 19, arbitrano Pazzaglia, Lupelli e Giunta, diretta tv su Rai Sport Hd e Rai Play.