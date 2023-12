Basket Serie A2. San Giobbe, Udine nel mirino. Tilghman e Bozzetto ok

Tilghman e Bozzetto in gruppo, Ceron non si opera e sarà a disposizione, Stefanini ce la sta mettendo tutta per recuperare dall’infortunio muscolare, Possamai torna a gennaio. È questo il report da casa San Giobbe a due giorni dalla delicata sfida casalinga contro Udine. Si tratta del terzo appuntamento consecutivo tra le mura amiche: i primi due, contro Bologna e Cividale del Friuli, non sono andati bene. Il recupero di una condizione fisica più decente è essenziale per provare a interrompere la striscia di tre sconfitte aperta dal beffardo ko di Nardò e riassaporare il sapore del successo. La coda della classifica è ancora lì, a portata di mano, ma i Bulls devono capitalizzare i prossimi impegni, specialmente i due che chiudono il 2023: dopo Udine arriva la trasferta di Cento, battuta all’andata, e Rimini, una delle squadre nel mirino per provare a conquistare posizioni. È già aperta la prevendita per la partita di domenica: i tagliandi sono acquistabili su Vivaticket, il botteghino del PalaPania sarà aperto anche il giorno della gara, dalle 16 fino alla palla a due. Il biglietto intero costa 16 euro (15 più un euro di prevendita), il ridotto 8 (7 più un euro di prevendita. Tutti i tesserati San Giobbe e i minori di tre anni hanno accesso gratuito all’impianto, per la gara con Udine è stata rinnovata la promo famiglia. In occasione della gara di domenica la società ha organizzato la Teddy Bear Toss, iniziativa ormai celebre nel mondo della pallacanestro: gli spettatori, dopo il primo canestro su azione di una delle due squadre, lanciano in campo pupazzi di peluche che poi verranno consegnati in dono ai bambini meno fortunati del territorio.