Basket serie A2, saranno i due assistenti di Di Paolantonio. Sella, Dalmonte e Tosarelli nello staff

Come da tempo anticipato, Lorenzo Dalmonte (nella foto) entra nello staff tecnico della Benedetto XIV Sella Cento come primo assistente di coach Emanuele Di Paolantonio. Classe 1988, Dalmonte vanta un percorso ricco di esperienze a livello giovanile e senior. Dopo gli inizi a Imola nel 2008, ha proseguito la sua carriera alla Virtus Bologna e a Castel San Pietro/Medicina, lavorando con continuità nello sviluppo dei settori giovanili.

Nel 2013 ha guidato la Selezione Emilia-Romagna Under 14 al Torneo delle Regioni, prima di tornare a Imola, dove è rimasto fino al 2020 nel doppio ruolo di assistente in Serie A2 e allenatore delle giovanili. In seguito ha maturato esperienze importanti come assistente a Piacenza e Treviglio, e nella stagione appena conclusa ha allenato la Pallacanestro Fiorenzuola da capo allenatore. Nello staff biancorosso anche Federico Tosarelli, secondo assistente di Emanuele Di Paolantonio. Classe 1994 e originario di Bologna, Federico ha iniziato la sua carriera con la Pallacanestro Don Bosco, nel 2022 è approdato a Derthona Basket e nell’ultima stagione era nello staff di Torino in A2.