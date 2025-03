Basket serie A2. Scattano le finali di Coppa e anche i recuperi

Comincia oggi al PalaDozza di Bologna il weekend che assegnerà la Coppa Italia Lnp 2025. Forlì, campione uscente, osserverà con un po’ di rammarico visto che nell’ultimo turno di andata, quando era ancora in gioco per qualificarsi, non riuscì a battere Rieti in casa e inoltre Pesaro non riuscì a vincere a Cividale; risultati che hanno condannato l’Unieuro a fare da spettatrice alla rassegna bolognese.

Oggi le due semifinali di A2 che vedranno di scena alle 18 Udine-Cantù e alle 20.45 Rimini-Cividale. Gli udinesi saranno senza Ikangi e Da Ros e con Xavier Johnson in forte dubbio per un problema muscolare. Domani invece spazio alle semifinali di B: alle 18 ci sarà Roseto-Treviglio e alle 20.45 Legnano-Gema Montecatini. Domenica si disputeranno le due finali: alle 18 quella di B e alle 20.45 quella di A2. Tutti gli incontri di A2 saranno visibili in chiaro su RaiSport HD.

Il campionato di A2 quando si ferma e lascia spazio alla Final Four di Coppa Italia dovrebbe osservare un turno di riposo, situazione che in questo caso è solo a livello teorico, visto che fra oggi e domani saranno cinque gli incontri che si giocheranno fra squadre che devono recuperare partite che vennero posticipate a causa della presenza nelle fila di alcune compagini di giocatori convocati con le rispettive nazionali nella pausa del torneo dedicata alle qualificazioni ai prossimi Europei. Questa sera alle 20.30 si affronteranno Piacenza-Orzinuovi e Brindisi-JuVi Cremona, mentre domani, oltre alla sfida che l’Unieuro disputerà a Pesaro con palla a due alle 20, saranno in campo alle 20.30 Nardò-Vigevano e Avellino-Cento.

Stefano Benzoni