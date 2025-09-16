Basket serie A2. Sella Cento, ecco le nuove divise. Devoe e Fall provano ad allenarsi

È iniziato il conto alla rovescia per l’esordio in campionato della Sella Cento, che domenica alle 18 affronterà la Libertas Livorno al PalaLeonessa di Brescia.

Dopo un buon precampionato ai biancorossi rimangono gli ultimi giorni di preparazione per oliare i meccanismi difensivi ed offensivi in vista della prima partita con in palio i 2 punti.

Da valutare le condizioni di Devoe e Fall, che dovrebbero riprendere ad allenarsi domani, con la speranza di poterli avere a disposizione domenica, ovviamente in condizioni tutt’altro che ottimali, essendo i due giocatori fermi da alcune settimane.

Bisognerà procedere con grande cautela perché Fall è fermo dal 23 agosto, mentre Devoe dal 30 agosto. Intanto domenica sera a casa Benedetto sono state presentate, davanti a tanti tifosi e appassionati di basket, le nuove divise di gioco per la stagione 2025/2026.

La prima maglia di quest’anno sarà bianca: l’idea è stata quella di creare un prodotto indossabile anche fuori dal campo, quindi non solo una divisa da gioco, ma anche un capo di abbigliamento. La seconda maglia, invece, è una sorpresa: è stata rivoluzionata, riportando come colore principale il rosso e recuperando, dopo diversi anni, il tanto mancato Rosso Benedetto.

Alessandro Livreri (AD di Brainstop, anche in questa stagione marketing partner) ha voluto sottolineare l’importanza dei rapporti con gli sponsor, ancora una volta al fianco della squadra e meritevoli di un posto sulla maglia: "Siamo felici di riavere per il terzo anno consecutivo un logo come Sella, gruppo bancario conosciuto in tutta Italia.

Sempre sul fronte della maglia confermiamo anche Artec e accogliamo la novità Home Servizi, mentre sul retro possiamo contare nuovamente su Milwaukee, una multinazionale che opera in tutto il mondo e che possiamo ringraziare grazie al supporto di Dinelli Attrezzature Professionali, rivenditore del marchio e partner decisivo per rendere possibile questa collaborazione.

Poi c’è InOpera, un accordo di rete di 11 aziende che collaboreranno per partecipare a gare d’appalto: un concetto innovativo e non scontato".

La serata si è conclusa con le parole del vicepresidente della Benedetto XIV, Graziano Gallerani, che ha voluto ringraziare gli addetti ai lavori e chi ha reso possibile portare in Fiera a Cento una festa firmata Benedetto: "Il ringraziamento più grande va a chi ha contribuito a riempire di persone Corso Guercino ogni sera regalando sorrisi: gli allenatori, i giocatori, i tifosi e tutto lo staff di Casa Benedetto. Non vediamo l’ora di vedere in campo i nostri giocatori con queste bellissime divise".

Michele Ferioli