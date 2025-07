Basket serie A2. Sella Cento, ufficiale anche Tiberti. Ora mancano solo Fall e Conti

E’stato di parola il gm Nicolai dopo che qualche giorno fa, qui sulle nostre pagine, aveva dichiarato di voler completare entro oggi la nuova Benedetto 25/26. Così in gran parte è stato fatto, con gli arrivi già annunciati dalla società di Alessandro Scarponi sabato e di Edoardo Tiberti ieri, ma non è finita qui, visto che a breve a Cento arriverà anche Abdel Fall, 34enne esperto lungo senegalese di formazione italiana, nell’ultima stagione in Serie A con la maglia di Varese e con alle spalle oltre 250 partite in A2. Manca a questo punto solo il nome dell’ultimo tassello che andrà a terminare definitivamente il puzzle biancorosso, nel ruolo di ‘3’, voce alla quale potrebbe rispondere Luca Conti, altro elemento che la LBA la conosce bene pur essendo un classe 2000, con un lungo trascorso a Trento (dove ha giocato anche l’Eurocup) e indossando nella scorsa annata le canotte di Vanoli Cremona e Rimini. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore, ma la Benedetto che verrà si è ormai già svelata per intero. "Ho sentito parlare molto bene di questa realtà e so quanto ci tenga la città di Cento: mi impegnerò al massimo e sono pronto per dare tutto in campo – queste intanto le prime parole di Tiberti, fresco di promozione in A2 con Roseto a 10.8 punti e 6.5 rimbalzi di media –. Ringrazio coach e società per la grande opportunità".

Giovanni Poggi