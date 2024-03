Basket serie A2. Sella, esame a Torino

Quattordici giorni dopo, la Sella torna in campo: appuntamento questa sera al Pala Asti di Torino (ore 18, arbitrano Masi, Perocco e D’Amato) per la sfida contro i padroni di casa di Franco Ciani. Archiviati con successo gli impegni contro Casale (79-73) e Juvi Cremona (82-76), che hanno inaugurato nel migliore dei modi questa fase ad orologio, il primo ostacolo di marzo è di quelli duri da superare. I piemontesi, infatti, terzi al termine della stagione regolare (con 15 vittorie e 7 sconfitte) alle spalle della corazzata Trapani e dell’inseguitrice Cantù, si stanno mantenendo stabili lassù in alto, avendo arricchito il proprio bottino di successi - cinque nelle ultime sei partite, striscia identica a quella della Benedetto -, battendo prima Chiusi e poi Piacenza.

L’unico inciampo, da due mesi a questa parte, contro la capolista Trapani (93-92), ad oggi, unica squadra assieme a Cantù in grado di espugnare il parquet dei gialloblù. Se la Sella si presenterà sotto la Mole priva di Federico Mussini (out sicuramente anche nella prossima gara contro Agrigento venerdì prossimo), Torino dovrà fare i conti con l’assenza dell’esperto Marco Cusin, che non sarà del match a causa di una lesione di grado intermedio del lungo adduttore sinistro. Filtra ottimismo invece riguardo alle condizioni di Luca Vencato e Donte Thomas, reduci da traumi contusivi rispettivamente a polso sinistro e coscia destra, che nei giorni scorsi hanno ripreso ad allenarsi assieme al gruppo. Una Cento incompleta, contro una delle avversarie sulla carta di maggior qualità di tutta la Serie A2, che ha confermato in gran parte l’ossatura del roster che meno di un anno fa arrivò a giocarsi la finale playoff contro Pistoia.

Alla voce americani rispondono presente Donte Thomas (visto in passato anche con Cantù, annata 20/21), miglior realizzatore dei piemontesi con 14 punti di media, conditi da quasi 7 rimbalzi, al suo fianco, ci sarà Keondre Kennedy, rookie in uscita dal college di UNC Greensboro e che ha avuto grande impatto nella sua prima stagione italiana da senior (13.9 punti, 3.8 rimbalzi e 3 assist, nelle 22 gare di regular season). Tra gli italiani, impossibile non citare bomber Simone Pepe (13 punti e 3 rimbalzi), oltre a capitan Niccolò De Vico (12 e 3.4) e al regista Matteo Schina (3.5 assist e 7.4 punti). Attenzione anche al lungo prodotto del settore giovanile di Treviso Federico Poser, il migliore dei suoi nelle prime uscite dell’orologio (15.5 punti e 5 rimbalzi).

Giovanni Poggi