Basket serie A2: si avvicina il debutto, domenica a Brescia in campo neutro. Sella, Fall e Devoe stringono i denti. A Mestre in tv venerdì 3 ottobre

A due giorni dall’esordio in campionato della Sella Cento contro la Libertas Livorno, arrivano buone notizie per staff tecnico e tifosi. Fall e Devoe saranno a disposizione di coach Di Paolantonio domenica, anche se il loro minutaggio sarà limitato perché entrambi i giocatori sono reduci da settimane di stop. In questi giorni le risposte in allenamento sono state positive, quindi la Benedetto XIV Cento sarà al completo al PalaLeonessa di Brescia.

Ottime notizie per tutti i tifosi e appassionati di basket centesi che stanno organizzando la trasferta di domenica: il Settore Zimmer ha già riempito un pullman da alcuni giorni e si sta tentando di allestirne un altro. Al seguito della Sella ci saranno anche tante vetture private perché il popolo biancorosso ha voglia di stringersi nuovamente attorno alla propria squadra.

Un’altra notizia che riguarda la Benedetto XIV Cento è l’ufficializzazione dell’anticipo della trasferta a Mestre per esigenze televisive: la partita Gemini Mestre-Sella Cento sarà trasmessa su Raisport venerdì 3 ottobre alle ore 21.

Dopo aver svelato domenica la nuova maglia per la stagione 2025/2026, mercoledì la società ha presentato anche il nuovo pantaloncino sul quale spicca il logo Baltur. L’azienda, che dà il nome al palazzetto quindi, si conferma Legend Partner della Benedetto XIV.

Michele Ferioli