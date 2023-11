Basket Serie A2. Tegola San Giobbe. Stagione finita per Matteo Martini

Stagione finita per Matteo Martini (nella foto). Lo ha annunciato la società in una nota: "In luce ai minuziosi esami, alle visite e ai controlli effettuati per analizzare l’infortunio alla caviglia occorso nel mese di ottobre, ricaduta dell’edema osseo patito a gennaio 2023 che causò uno stop di oltre due mesi, la società prende atto della situazione, comunicando l’impossibilità del ritorno in campo per tutta la stagione 2324". Di comune accordo fra le parti, la San Giobbe ha deciso di mettere a punto un piano di recupero dando completa disposizione delle proprie strutture e dello staff medico societario, in modo da permettere al ragazzo di seguire con tutta la serenità del caso l’iter riabilitativo. Al tempo stesso, visto il legame con tutto l’ambiente e andando incontro alla richiesta di contribuire alla causa da fuori il rettangolo di gioco, la società conferisce a Martini un ruolo di raccordo tra squadra e dirigenza fino al termine della stagione. "In seguito alla brutta notizia legata all’infortunio di Matteo ci siamo sentiti in obbligo di fare quanto possibile per aiutare lui e per cercare di risolvere la situazione creatasi – ha commentato il presidente della San Giobbe Giuseppe Trettel –. Abbiamo messo a completa disposizione le nostre strutture e l’intero staff medico, dando al ragazzo la possibilità di completare il percorso di riabilitazione con noi. Oltre a questo, in virtù della volontà espressa da Matteo, gli abbiamo conferito un ruolo di raccordo tra la prima squadra e la nostra dirigenza. Fare il dirigente è uno dei suoi obiettivi, una volta appese le scarpette al chiodo".