Basket serie A2. Troppi infortunati. San Giobbe punta a risalire la china

La San Giobbe ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima gara, domenica al PalaPania contro Udine. Nell’ultimo turno di campionato la squadra ha incassato l’undicesima sconfitta fallendo l’aggancio a Orzinuovi: "Sulla partita con Cividale c’è poco da dire – le dichiarazioni di Bassi –. Da un lato tanto di più non potevamo fare per un discorso strettamente legato al personale a disposizione. Forse potevamo giocare un po’ meglio. Non sono una persona che cerca scuse". Gli infortuni stanno penalizzando severamente il campionato dei Bulls: "Tilghman non doveva nemmeno giocare – ha spiegato Bassi –, ci abbiamo provato ma nel finale era ingiusto tenerlo in campo. Ceron ha giocato con il naso rotto, con la maschera che lo ha limitato molto. Forse dovrà subire un piccolo intervento. Stefanini è ben lontano dal rientrare, Bozzetto ha giocato da scavigliato e Possamai, che anche lui ha subito un infortunio alla caviglia, non so quando lo riavremo in campo. E’ il momento più difficile in assoluto, dobbiamo stringere i denti – continua il coach –. Il problema non è la partita, il problema è stata la settimana. Il primo allenamento, in condizioni numeriche e di clima non facili, è stato venerdì. Impossibile preparare la domenica in questo modo. Detto questo, non pretendevo di vincere, ma fare un pochino meglio, sì".

Determinazione e carattere per provare a risalire la china e forse qualche ulteriore innesto di mercato: "Dobbiamo continuare a lavorare e a combattere – ha concluso l’allenatore della San Giobbe –. Sul fronte mercato non sono la persona con la quale parlare. Chiaro che così è impossibile, però vediamo quello che la società vorrà fare. Non per togliermi dalle responsabilità. Io, chiaramente ho fatto presente le mie opinioni, c’è un confronto costante e sereno, vediamo le decisioni che verranno prese".

Stefano Salvadori