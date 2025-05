Basket Serie A2: Unieuro Forlì sfida Ueb Gesteco Cividale per gara4 dei quarti di finale

Si giocano oggi due gare4 di quarti di finale. Oltre a Valtur Brindisi-RivieraBanca Rimini, in campo anche, dalla stessa parte di tabellone, Unieuro Forlì e Ueb Gesteco Cividale (ore 18). La squadra di coach Martino ha allungato la serie venerdì con un significativo 91-81, un match in cui per la prima volta è riuscita a piazzare lo spunto vincente nel quarto periodo. Forlì nell’ultima gara ha avuto un Parravicini formato monstre (39 di valutazione) e Cividale sta giocando la serie con un Redivo mai così in ombra.

L’Unieuro vuol portare la serie alla gara5 di mercoledì e provare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Ieri sera si è giocata Fortitudo-Cantù, mentre l’ultima serie, quella tra Rieti e Urania, è già finita, con la Real Sebastiani a prevalere piuttosto nettamente anche nel terzo match giocato a Milano. Tanto spettacolo anche nelle gare4 di playout, con Vigevano e Nardò ad affrontare oggi Livorno e Cremona per allungare le due serie alla quinta partita.

Da segnalare, nel 102-98 che ha tenuto a galla Nardò venerdì sera, i 50 punti di Russ Smith con 16/16 ai liberi. Nel sommerso, nella A2 chilometrica del 2024/2025, c’è talento puro a profusione.