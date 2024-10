Basket serie B: ad oggi sono 659 le tessere vendute e c’è grande entusiasmo in vista del debutto casalingo di domenica prossima. Adamant riapre gli abbonamenti: obiettivo 700

659 abbonati, un numero impronosticabile alla vigilia, e che potrà aumentare da qui fino a venerdì. Adamant Ferrara Basket (nella foto Turini) ha comunicato ieri gli ultimi sviluppi sulla campagna abbonamenti, annunciando anche il prolungamento delle vendite, per permettere agli ultimi ritardatari di sottoscrivere la propria tessera. L’autorevole successo esterno di sabato sera a Gorizia ha spinto la società a riaprire la campagna, e a questo punto il mirino è puntato su quota 700, un traguardo davvero importante per la quarta serie. Sarà possibile abbonarsi solo in presenza alla Bondi Arena, dalle 17.30 alle 19.30, dalla giornata di oggi fino a venerdì 4 ottobre: i prezzi restano invariati rispetto alla seconda fase (130 euro in tribuna, 90 in gradinata), così come rimangono attive le promozioni "In & Young" e "Family & Friends", che tanto sono piaciute agli appassionati biancazzurri in queste settimane. Contemporaneamente alla vendita degli abbonamenti, aprirà anche la prevendita dei singoli biglietti per l’esordio casalingo di domenica 6 ottobre contro Valsugana: sarà possibile acquistare il proprio tagliando online sul sito www.etes.it. Nel frattempo, questa mattina la truppa di coach Benedetto tornerà ad allenarsi al palasport dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico: la prima giornata ha visto quasi tutte le big confermare i pronostici della vigilia, ad eccezione della sola Virtus Padova, sconfitta in maniera netta sul campo di San Bonifacio (82-60). Vittorie invece per Oderzo e Pordenone, così come per Valsugana, prossima avversaria dei biancazzurri capace di infliggere ventuno punti alla malcapitata Jesolo. L’impressione è che quella di domenica possa rappresentare già una sfida al vertice, contro una squadra interessante con giocatori di livello, su tutti Scanzi e Coltro, ma anche il lituano Zilius. Alla Bondi Arena è atteso il colpo d’occhio delle grandi occasioni, e quasi certamente alla "prima" della nuova stagione si supererà quota mille presenze.

Jacopo Cavallini