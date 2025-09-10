Basket serie B. Adamant, 450 abbonati. Sabato test con Fidenza

L’Adamant è tornata ieri mattina in palestra dopo l’amichevole di sabato scorso contro Vicenza, penultimo test dei biancazzurri in avvicinamento al via del campionato, previsto per domenica 21 in casa contro Livorno. Coach Benedetto ha tenuto sotto torchio i suoi facendo rivedere alcuni aspetti della sfida che non sono piaciuti, soprattutto nel primo quarto: Ferrara sembra già a buon punto nel suo processo di crescita ma il tecnico reggino non vuole lasciare nulla al caso, come giusto che sia alla vigilia di una stagione che si preannuncia lunga e complicata. Marchini e compagni torneranno in campo sabato alle 17, sempre alla Bondi Arena, contro la Fulgor Fidenza, ultima occasione per affinare gli schemi prima dell’esordio ufficiale. Al palasport, fra una decina di giorni, arriverà una Pielle che vorrà lottare per la promozione, forte di un roster completo in ogni ruolo: Leonzio, Lucarelli, Alibegovic, Bonacini e Campori sono solo alcuni dei nomi a disposizione dell’ex di turno Andrea Turchetto, senza dimenticare ‘Tatu’ Ebeling. Nel frattempo, ancora pochi giorni per sottoscrivere gli abbonamenti: ieri scollinata quota 450.

j.c.