Basket serie b. Adamant a Imola, i tifosi si organizzano per il derby del Pala Ruggi

Si avvicina la seconda trasferta di fila per l’Adamant, attesa domenica pomeriggio nella tana della Virtus Imola, al Pala Ruggi, da un’altra sfida salvezza dopo quella vinta a San Severo. I biancazzurri sono tornati ad allenarsi a pieno regime, ed anche Casagrande è rientrato in gruppo avendo smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto ai box nella gara giocata in terra pugliese. Ferrara incrocerà una squadra sulla carta alla portata, e già nettamente battuta in preseason, ma caricata dalla vittoria di pochi giorni fa contro Fabriano, un successo agevole per certi versi anche sorprendente visti i valori dei due organici. Intanto sono usciti i dettagli per l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti del Pala Ruggi: tagliandi in vendita sul sito di Liveticket, al costo di 15 euro quello intero e 10 euro il ridotto dai 10 ai 18 anni. La società biancazzurra ha comunicato ieri che, come da protocollo vigente, i biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili entro e non oltre le ore 19 di sabato, giorno antecedente la partita. Si attendono decisioni dalla Questura di Imola sulla gestione degli ingressi, quel che si sa già è che il settore riservato ai tifosi ferraresi sarà posizionato alle spalle della panchina dell’Adamant. Ci si aspetta un massiccio esodo da parte dei supporters estensi considerato il buon avvio di campionato e l’entusiasmo che si respira dopo le due ottime prestazioni con Livorno e San Severo.

j.c.