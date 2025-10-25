Basket serie B. Adamant a Pesaro per ripartire. E’ un duello tra neopromosse

"Vogliamo andare a Pesaro a fare risultato, l’attenzione della squadra in settimana è sempre stata alta". L’Adamant torna in viaggio per cancellare il brutto ko interno per mano dell’Andrea Costa, e nella tana del Loreto va alla caccia del quarto successo di fila fuori casa oggi alle 18. "Non ci possiamo lamentare dell’attitudine dei ragazzi – spiega coach Benedetto –, cercheremo di fare una partita diversa rispetto a quella fatta con Imola, che non dimentichiamoci essere comunque una squadra di grande qualità e decisamente più esperta della nostra. Pesaro è una neopromossa come noi, dobbiamo andare lì con l’unico obiettivo di fare risultato: siamo alla vigilia di una settimana impegnativa, con tre incontri ravvicinati, c’è poco tempo per lavorare e un gruppo giovane come il nostro probabilmente avrebbe bisogno di qualche giorno in più in palestra. Il calendario però lo sapevamo, e dobbiamo pensare solamente alla nostra crescita". Benedetto torna su questo primo scorcio di stagione in cui Ferrara, a parte la sfida con Imola, ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti: "Cinque gare su sei le abbiamo giocate estremamente bene, abbiamo vinto a San Severo e a Chiusi, dando filo da torcere a due corazzate come Livorno e Caserta. Siamo una squadra con tanti debuttanti in questa categoria, ogni tanto possiamo pagare dazio da questo punto di vista: i giocatori più esperti si stanno rendendo utili nella crescita dei giovani".

L’assistente Castaldi esplora poi i punti di forza del roster pesarese: "Hanno una combinazione playmaker-ala da tenere in grande considerazione, Tognacci e Graziani sono i due giocatori offensivamente più importanti. Nel complesso Loreto è una squadra che gioca una grandissima quantità di possessi offensivi, e anche nei lunghi ha dei giocatori sempre pronti a finalizzare. Difensivamente hanno stazza e solidità". L’Adamant cerca quindi la prima affermazione di un trittico ravvicinato che la vedrà poi impegnata mercoledì sera in casa con Casoria e sabato a Roma.

Jacopo Cavallini