Basket serie B. "Adamant acciaccata. Ma non abbiamo scelta»

"Dobbiamo stare attenti a Pizzighettone, è una squadra che ha dimostrato di poter competere con le più grandi". Coach Giovanni Benedetto tiene alta la guardia alla vigilia della sfida della Bondi Arena contro i lombardi (ore 18), reduci dalla sconfitta in volata dopo due supplementari con Pordenone. "Ormai ci siamo abituati, anche questa è stata una settimana in cui abbiamo dovuto fare i conti con qualche acciacco, diversi giocatori non sono al meglio e li valuteremo fino a ridosso della palla a due. Chessari ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il fastidio al ginocchio che lo aveva tenuto ai box contro Mantova, ma è lontano dalla migliore condizione. Anche Santiago non sta benissimo, sono valutazioni che faremo in queste ore che precedono la partita. La partecipazione ai playoff è ormai certa, era l’obiettivo minimo da raggiungere in questa stagione, ora in queste cinque partite che mancano dobbiamo ambire alla posizione più alta in griglia: non possiamo sbagliare, perché una sconfitta rischierebbe di compromettere il nostro cammino. Affrontiamo una squadra temibile, che ha creato problemi anche alle più quotate, non dovremo sottovalutarli". L’Adamant torna a giocare davanti al suo pubblico a distanza di quasi venti giorni dall’ultima volta, ed è chiamata a vincere per restare aggrappata alle due di testa: attenzione al big match Monfalcone-Sangiorgese, che potrebbe riservare scintille, e all’incrocio tra Pordenone e Gardonese, con questi ultimi determinati a raggiungere l’ultimo posto valevole per i playoff. Ferrara deve innanzitutto pensare a sé stessa e portare a casa altri due punti per la classifica, poi potrà guardare ai risultati delle avversarie: con dieci punti in palio, i biancazzurri puntano a fare bottino pieno e sperano in qualche passo falso delle concorrenti.

j.c.