Basket serie b. Adamant-Caserta. Scatta la prevendita

Prosegue la prevendita dei biglietti per la gara tra Adamant e Caserta, in programma domenica alle 18 alla Bondi Arena, quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale. In occasione del match contro Paperdi Juvecaserta 2021 - recita la nota della società estense - sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso nominale.

I biglietti per i tifosi locali sono in vendita online sul sito www.etes.it, e saranno acquistabili ai botteghini del palasport anche nelle giornate di oggi e domani dalle 17 alle 19, oltre che domenica prima della partita. Negli stessi orari sarà possibile ritirare anche le tessere di abbonamento in pvc tramite presentazione del voucher emesso durante la sottoscrizione. Il giorno gara la biglietteria aprirà alle ore 16.30.

I tagliandi per il settore ospiti, al prezzo unico di 10 euro, saranno acquistabili online entro e non oltre le 19 di sabato 11 ottobre, come da disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.