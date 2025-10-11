Basket serie B. Adamant, che esame. Benedetto: "Caserta?. E’ una corazzata»

Alla Bondi Arena arriva un’altra corazzata, una Juve Caserta ancora imbattuta in campionato – tre vittorie su tre – e lanciatissima in classifica. Ma l’Adamant, subito dietro a quota 4 punti, vuole continuare a stupire e battere i campani darebbe ulteriore entusiasmo ad un gruppo che sembra già a suo agio in questa categoria. "So benissimo che potenzialità possiede questo gruppo – le parole di coach Benedetto alla vigilia –, sono convinto che miglioreremo ancora, ma queste due vittorie che sono arrivate danno fiducia a tutti: giocatori, società e tifosi. Domani ci troviamo di fronte un nuovo ostacolo complicato da superare: Caserta ha un ottimo allenatore dalla sua parte, un amico come Lino Lardo, che stimo perché ha dimostrato di saper stare a questo livello ma anche più in alto, sempre con ottimi risultati. E’ una squadra profonda e con tanto talento, che punta a vincere il campionato così come lo era Livorno: noi però siamo consapevoli della nostra forza. Loro sono sicuramente superiori a noi in termini di esperienza, ma arriviamo a questa sfida con lo spirito giusto, vogliosi di essere all’altezza di chi sulla carta ha qualcosa in più". Ferrara cerca la prima vittoria di questa stagione davanti al proprio pubblico, dopo esserci andata ad un passo al debutto con la Pielle: "Vogliamo vincere per i nostri tifosi, il nostro palazzetto deve diventare un fortino".

j.c.