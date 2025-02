Basket serie b. Adamant, che tegola. Ballabio deve fermarsi per un mese

Distrazione di alto grado al legamento collaterale del ginocchio sinistro. I timori del post partita sono stati confermati dell’esito della risonanza a cui Riccardo Ballabio (foto) si è sottoposto nelle scorse ore: l’infortunio non è di poco conto, quella che all’inizio sembrava solamente una banale botta al ginocchio si è invece trasformata in un danno all’articolazione che costringerà il play biancazzurro ad un altro stop. Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero, il giocatore verrà visitato in giornata da un ortopedico specializzato, ma è possibile fare una prima stima sullo stop che terrà Ballabio ancora lontano dal campo: si parla di un mesetto, se tutto andrà nel verso giusto, ma non è escluso che il regista possa restare ai box addirittura per un lasso di tempo maggiore.

Non ci voleva, perché la centralità di Ballabio in questa squadra la si è notata nel corso delle ultime settimane, quando – e non può essere una casualità – l’Adamant ha cominciato a macinare prestazioni e vittorie, mettendosi da parte il periodo altalenante di fine 2024. Vero che un roster profondo come quello biancazzurro non può dipendere da un solo giocatore, ma le difficoltà della truppa di Benedetto sono venute a galla proprio durante l’assenza (e in quel caso furono due mesi) del suo playmaker titolare. A Soresina, sabato sera, l’Adamant sarà in pratica senza playmaker.

Jacopo Cavallini