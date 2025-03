Basket serie b, adamant. Davide Marchini, il sesto uomo che spacca le gare: "Ruolo che mi piace»

Davide Marchini (nella foto) fin qui è l’mvp stagionale dell’Adamant. L’esterno sarzanese è quasi sempre la chiave giusta per forzare la serratura delle difese avversarie, e coach Benedetto gli ha cucito addosso un ruolo da "sesto uomo" che ben si adatta alle caratteristiche del roster biancazzurro. Anche domenica contro Mantova l’ingresso del "44" ha scompigliato le carte, e nel finale i suoi canestri – uniti a quelli di Santiago – sono risultati decisivi per la vittoria di Ferrara. "Sapevamo che su quel campo avremmo faticato – le parole di Marchini –, loro sono una squadra molto fisica e gli arbitri a differenza dell’andata hanno lasciato giocare su alcuni contatti che potevano essere sanzionati. I primi tre quarti sono stati duri, ma alla fine le partite si vincono negli ultimi dieci minuti, e noi lì siamo stati bravi e lucidi a girarla dalla nostra parte. Il mio ruolo? Anche anni fa mi era capitato di partire dalla panchina come primo cambio, e mi ero trovato bene. Già all’inizio dell’anno il coach era stato chiaro e io sapevo quali erano le sue idee, sono sempre stato tranquillo perché so di avere le qualità per sparigliare le carte quando entro in campo. In settimana lavoriamo tutti per essere protagonisti, sappiamo che la nostra forza è quella".

PREVENDITA. Da ieri è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica alle 18 tra l’Adamant e Pizzighettone. I tagliandi sono acquistabili online sul sito www.etes.it.

Jacopo Cavallini