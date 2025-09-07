Basket serie B. Adamant, gara vera con Vicenza. Stavolta vincono Gasparin e soci

Adamant Ferrara 79Pall. Vicenza 80

ADAMANT: Dioli, Bellini 8, Sackey 2, Renzi 11, Pellicano 8, Ebeling, Santiago 11, Brancaleoni ne, Tio 6, Solaroli 11, Marchini 14, Casagrande 8. All. Benedetto.

PALL. VICENZA: Gasparin 16, Pisano 5, Da Campo 12, Marchet 3, Beretta 14, Marangoni 7, Carr 2, Vanin 4, Preti 6, Belmonte 11, Turra ne, Mazzuoccolo ne. All. Ghirelli.

Parziali: 18-25; 18-15; 22-21; 21-19.

Contro Vicenza l’Adamant gioca una partita vera, tra due squadre che lotteranno per lo stesso obiettivo, ovvero una salvezza tranquilla, e che si sono sfidate dandosene di santa ragione per 40’. Una gara equilibrata, dall’intensità già elevata, che alla fine ha visto i biancazzurri prevalere per tre quarti, ma perdere di un punto nel punteggio complessivo. Avvio col freno a mano per l’Adamant, che soffre l’aggressività di Vicenza e fatica a trovare soluzioni fluide, incappando in diversi palloni persi nei primi minuti di gara. Gli ospiti sono squadra di categoria, ben più pronti della Virtus Imola, e l’intensità della sfida sembra già da campionato: Beretta e Gasparin sono i più attivi in casa Vicenza, mentre Ferrara si affida a Marchini e Santiago. Al 10’ è 18-25, poi i biancazzurri si sbloccano nel secondo quarto e riducono le distanze, aggiustando qualcosa in difesa: 36-40 all’intervallo, con Ferrara che piano piano accorcia.

La terza frazione di gioco vede gli estensi sempre al comando, ma di là Vicenza è un osso duro e la partita viaggia via sui binari dell’equilibrio: l’Adamant si porta a casa il quarto 22-21, e comincia bene anche gli ultimi dieci minuti, con un parziale di 7-2 firmato Bellini e Casagrande, al rientro dopo lo stop precauzionale contro Imola. Gli uomini di Benedetto vincono anche l’ultimo quarto per 21-19, ma il parziale al 40’ premia Vicenza (79-80), in una gara positiva per entrambe le squadre, che si portano a casa indicazioni confortanti a due settimane dal via del campionato.

Per l’Adamant il prossimo test è fissato sabato 13 settembre alle 17, sempre alla Bondi Arena, contro Fidenza: poi si comincerà a fare sul serio per davvero.

