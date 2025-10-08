Basket serie B. Adamant, il plauso di Pulidori: "Piglio e mentalità, ottimi segnali»

L’avvio convincente dell’Adamant, a quota due vittorie in tre partite, ha soddisfatto anche il direttore sportivo Andrea Pulidori, che in estate questa squadra l’ha costruita assieme a coach Giovanni Benedetto. "Siamo partiti col piglio e la mentalità giusti – il commento del ds biancazzurro –, la squadra lavora bene in allenamento e questo si traduce poi in prestazioni positive la domenica.

Anche la prima partita con Livorno, come ha detto giustamente il nostro allenatore, a posteriori qualche rammarico ce lo dà: si poteva vincere, anche se alla vigilia nessuno lo avrebbe pronosticato, ma alla fine il campo ha detto che ci siamo andati vicini. E’ indubbio che la qualità del lavoro settimanale è buona, il gruppo anche quest’anno coi nuovi innesti è ben amalgamato, i ragazzi si stimano l’un l’altro e giocano con coesione.

Le due gare che abbiamo vinto erano alla portata, ma vincere in trasferta non è mai semplice: i due punti di Imola saranno pesanti, perché loro sono una squadra giovane che crescerà durante l’anno e sarà difficile da affrontare. Dalla prima azione siamo stati avanti sempre nel punteggio, come poi è successo a San Severo, e questo è indice di grande consapevolezza.

Siamo una squadra che ama giocare in transizione e che può contare su diversi giocatori di talento capaci di segnare in modi diversi, chiaro che per sfruttare questo aspetto bisogna difendere forte e poi ripartire in contropiede dopo una palla recuperata od un rimbalzo preso.

I cali di tensione quando la squadra ha vantaggi netti?

Alcuni ragazzi sono debuttanti in categoria, altri giocano da protagonisti quando magari gli scorsi anni avevano un ruolo un po’ più defilato, e i tre ‘over 30’ ci danno una grossa mano in questo senso: Marchini è entrato ed ha segnato 10 punti in cinque minuti, mentre Renzi e Casagrande non hanno sbagliato i cesti più importanti nel secondo tempo.

E domenica per Ferrara sarà l’ora di un altro esame di maturità casalingo, contro una Caserta candidata a lottare per le posizioni di vertice e in testa alla classifica ancora imbattuta.

j.c.