Basket serie B. Adamant, il calendario. Con Mantova derby il 16

Sono definite le date della seconda fase del campionato di serie B interregionale. L’Adamant esordirà domenica 16 febbraio alle 18 in casa contro gli Stings Mantova, in un match che ricorda gli scontri sempre molto sentiti in A2, e che torna a distanza di quasi due anni e mezzo dall’ultimo incrocio. Ferrara proseguirà poi il suo cammino sabato 22 (ore 21) sul parquet di Pizzighettone, campo che lo scorso anno vide l’esordio (con sconfitta) di coach Benedetto sulla panchina biancazzurra. Domenica 2 marzo si torna alla Bondi Arena per la sfida con la Gardonese del bomber argentino Davico, poi domenica 9 altra trasferta assai impegnativa a San Giorgio sul Legnano, di fronte alla Sangiorgese che forse rappresenta la principale minaccia del girone lombardo. Mercoledì 12 alla Bondi Arena il turno infrasettimanale contro la Social Osa, per chiudere il girone di andata sabato 15 marzo (ore 21) a Iseo. Il ritorno inizia con la sfida alla Tea Arena di Curtatone contro gli Stings, domenica 23 marzo alle 18, quindi si torna in casa, ma questa volta di sabato alle 21, contro Pizzighettone. Domenica 6 aprile trasferta sui monti bresciani a Gardone Val Trompia, quindi sabato 12 ancora alle 21, l’Adamant ospiterà la Sangiorgese. Mercoledì 16 lunga trasferta a Milano con la Social Osa (ore 20.15), per chiudere poi in casa domenica 27 alle 18 contro Iseo. L’Adamant approccia a questi play-in con il confortante bottino di 14 punti conquistati negli scontri diretti della stagione, dietro solo a Pordenone, prima con 16; assieme ai biancazzurri anche Monfalcone e Iseo a quota 14, poi un gruppone a 10 con Sangiorgese, Mantova e Gardone. A 8 Virtus Padova e Social Osa, a 6 Oderzo e a chiudere con 2 punti Gorizia.

j.c.