Basket serie B. Adamant, in trasferta sono 4 su 4. A Pesaro la chiude Renzi nel finale

loreto pesaro

73

adamant ferrara

83

LORETO : Delfino 23, Del Prete ne, Aglio 1, Arduini ne, Valentini 22, Pasquini ne, Sgarzini 8, Tognacci 8, Graziani ne, Lomtadze, Pillastrini 6, Terenzi 5. All. Ceccarelli.

ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini 8, Sackey 3, Renzi 18, Pellicano 9, Santiago 7, Tio 6, Solaroli 7, Marchini 11, Casagrande 8, Caiazza 6. All. Benedetto.

Parziali: 16-26; 31-45; 53-60.

L’Adamant fa quattro su quattro fuori casa e torna a vincere cancellando il ko con Imola, mostrando di nuovo la bella faccia vista fin qui lontano dalla Bondi Arena. A Pesaro, neopromossa come Ferrara, un’altra volta i biancazzurri conducono per tutti 40’ e nonostante qualche patema di troppo nel finale portano a casa un successo più che meritato.

Decisivi Marchini e Renzi nel finale, con un paio di canestri importanti per chiudere definitivamente i conti: mercoledì si torna già in campo nel turno infrasettimanale con Casoria, alla Bondi Arena.

Dopo un avvio pressoché equilibrato, l’Adamant prende le redini del match e allunga nella seconda metà del primo quarto: bene Pellicano in regia, gli ingressi di Casagrande e Marchini danno pericolosità sul perimetro e con due triple Ferrara tocca la doppia cifra di vantaggio al 10’ (16-26).

L’ottimo momento biancazzurro prosegue, e al minuto 12 è 18-32, con Marchini e compagni che tirano con il 64% dall’arco facendo ammattire la difesa pesarese, incapace di trovare le giuste contromisure per fermare l’emorragia. L’Adamant continua a banchettare dai 6,75 e tocca il +20 grazie ai canestri di Bellini e Casagrande, poi come spesso capita si specchia su sé stessa e permette ai padroni di casa di riprendere ritmo in attacco: ma all’intervallo gli estensi sono in pieno controllo della sfida sul 31-45.

L’approccio al terzo quarto non è però dei migliori, Ferrara perde lucidità in attacco e il Loreto tocca anche il -11 a metà parziale. La zona di coach Ceccarelli ingarbuglia i biancazzurri, che nel finale di quarto vanno ulteriormente in confusione, alimentando l’entusiasmo dei padroni di casa: al 30’ è 53-60 con Ferrara che deve sudare ancora per portarsi a casa i due punti. Pesaro ci crede e approfitta di un’Adamant incapace di chiuderla per tornare in scia al 34’ sul 67-72, ma nel momento più complicato ci pensa un glaciale Marchini a dare un po’ di ossigeno ai suoi con la tripla del nuovo +6 che taglia le gambe al Loreto.

A 40’ dalla sirena è tutto il talento di Renzi a chiudere la partita, regalando a Ferrara la quarta vittoria su altrettante gare fuori casa: i biancazzurri si rilanciano dopo il ko con Imola e ritrovano il sorriso.

Jacopo Cavallini