Basket serie b. Adamant in pressing sul pivot Renzi. Idea Moreno in cabina di regia

E’ forte, fortissimo, il pressing dell’Adamant su Andrea Renzi, primissima scelta dell’entourage biancazzurro nello spot di "5" titolare in questo mercato che passo dopo passo sta prendendo forma dopo la promozione di una ventina di giorni fa. Sul centro classe 1989 Ferrara è piombata negli ultimi giorni muovendo i giusti fili, e la trattativa sembra già ben intavolata per un acquisto che avrebbe i contorni di un vero e proprio colpaccio per una squadra che sulla carta punterà a un campionato tranquillo, ma comunque da protagonista.

Veterano di A2 e B1, Renzi ha giocato e viaggiato a cifre importanti in piazze come Trapani, Reggio Calabria ed Orzinuovi, e da anni è uno dei lunghi italiani più ambiti sul mercato. Reduce da una stagione da 16.5 punti e 5.8 rimbalzi in quel di Chiusi, formazione con cui ha raggiunto i play-in, l’Adamant ha ormai individuato il suo centro titolare a cui affiancherà il confermato Sackey.

Che al contempo è alla ricerca pure di un playmaker esperto della categoria a cui affidare le chiavi della regia, e attenzione ad un cavallo di ritorno che potrebbe far felici gli appassionati biancazzurri, nonostante i suoi trascorsi anche nella vicina Cento. Stiamo parlando di Yankiel Moreno (nella foto), appena promosso in A2 con Ruvo di Puglia, ma non sicuro della conferma. Moreno tornerebbe volentieri da queste parti, al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma il suo è un nome da non scartare a priori per la regia ferrarese.