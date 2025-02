Basket serie b. Adamant, quasi derby con Mantova. Ballabio: "La ricetta?. Attenti ai ritmi alti»

Giorno di vigilia per l’Adamant, in campo domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Mantova. Gara importante per entrambe le formazioni: Ferrara la affronta con un Casagrande in più nel motore, mentre gli Stings intendono fare uno scherzetto ai rivali e avvicinarsi in classifica, dimezzando le distanze rispetto al -4 attuale con cui si parte in questa seconda fase.

Ad innescare il nuovo innesto da Gorizia sarà Riccardo Ballabio (nella foto). "E’ stata una settimana in cui abbiamo sia preparato la partita che cercato di inserire Giulio il più possibile nei nostri meccanismi – le parole del playmaker estense –, Mantova è una squadra che fa della corsa e del contropiede le proprie armi principali: noi abbiamo cercato di lavorare su questo aspetto, ovvero di spezzare il loro ritmo che è sempre molto veloce".

Il regista dell’Adamant si rivolge poi ai propri tifosi. "Cosa posso dire alla nostra gente? Fin qui sono stati incredibili, mi auguro continuino ad esserlo anche da qui fino alla fine della stagione. Domani è la prima partita di un ‘nuovo campionato’, so della rivalità tra le due tifoserie e che questo può essere considerato quasi un derby: abbiamo bisogno del supporto di tutti".

Dopo lo spavento per l’infortunio nell’amichevole della scorsa settimana contro Ozzano, Manuele Solaroli ha pienamente recuperato e domani sarà a disposizione di coach Benedetto.

Jacopo Cavallini