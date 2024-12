Basket serie b. Adamant, rush finale di sei partite per chiudere bene la prima fase

Ieri pomeriggio ultimo allenamento del 2024 per l’Adamant, che oggi e domani godrà di due giorni di riposo prima di tornare in palestra giovedì 2 gennaio per ultimare i dettagli in vista della trasferta di domenica ad Oderzo. Siamo ormai entrati nel rush finale di questa prima fase di campionato, a Ferrara mancano sei partite e l’obiettivo è quello di portare a casa più punti possibili in ottica seconda fase, quella che si può considerare a tutti gli effetti un nuovo campionato di 12 partite prima dei playoff. Drigo e compagni affronteranno, da qui al 2 febbraio, tre partite in casa di cui una fondamentale contro Monfalcone (le altre contro Petrarca Padova e San Bonifacio), e altrettante lontano dalla Bondi Arena, con avversarie in ordine cronologico Oderzo, Trieste e Jesolo. Visto il calendario ci sarebbe addirittura la possibilità di fare sei su sei, ma prima di tutto l’Adamant deve ritrovarsi e tornare quella ammirata soltanto per alcune partite, con tutte le attenuanti del caso di una squadra che ha giocato al completo nelle prime due uscite e poi non è praticamente più stata quella pensata in estate. Per cui è il momento di stringere i denti e massimizzare le forze, chiudendo al meglio la prima fase e aspettando magari un regalo dalla società in febbraio, proprio in ottica seconda fase. Nel frattempo, però, bisogna affrontare al meglio un gennaio decisivo.

Jacopo Cavallini