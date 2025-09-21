Basket serie B. Adamant senza Marchini contro la Pielle di ’Tatu’ Ebeling

Tutto pronto per l’esordio in B Nazionale dell’Adamant, che oggi pomeriggio ospita la corazzata Pielle Livorno alla Bondi Arena (ore 18). I biancazzurri ci arrivano con un’ottima preseason alle spalle, ma anche con diversi problemi fisici nell’ultima settimana: non ci sarà capitan Davide Marchini, ko a causa di un problema muscolare al polpaccio, mentre qualche speranza in più di vedere in campo il giovane Luigi Dioli c’è: si deciderà all’ultimo.

"Siamo due squadre che partono con obiettivi diversi – ha analizzato coach Benedetto alla vigilia –, la Pielle ha l’intenzione di centrare l’obiettivo che si erano già posti lo scorso anno, ovvero quello della promozione, mentre noi da neopromossi vogliamo consolidarci e capire che il salto di categoria è comunque importante.

Gli infortuni sono una discriminante in questo momento, ma siamo in ogni caso preparati e vogliamo fare bene; siamo una delle squadre più giovani della categoria, il gruppo ha grandi margini di miglioramento ed è guidato da tre giocatori più esperti (Renzi, Casagrande e Marchini, ndr) che ci stanno dando una mano a crescere. Siamo convinti che i più giovani possano progredire giorno dopo giorno e fare quel salto di qualità che ci aspettiamo da loro".

Un attacco spumeggiante e una difesa in crescita, sono questi i due aspetti principali che Ferrara si porta in dote dalla preseason.

"Siamo alla ricerca del nostro equilibrio – commenta Benedetto –, in queste settimane abbiamo cercato di inserire i nuovi arrivati nei meccanismi, facendo capire loro qual è la nostra filosofia di gioco.

Dobbiamo continuare a far divertire la gente di Ferrara come abbiamo fatto lo scorso anno, ci stiamo dando delle regole in difesa per cominciare ad essere più intensi e pronti anche a livello caratteriale.

La strada da seguire deve essere quella, una squadra sempre con l’atteggiamento giusto in campo".

Ci si aspetta un contorno di pubblico importante, anche se da Livorno arriveranno meno persone delle 400 previste inizialmente, ma il colpo d’occhio sarà in ogni caso da pelle d’oca.

Alla Bondi Arena è atteso anche l’ex capitano Mathias Drigo, che assisterà sugli spalti al debutto in B Nazionale dei suoi ex compagni, pochi mesi dopo la festa promozione assieme a loro.

L’Adamant, inutile ribadirlo, è chiamata oggi ad un’impresa, ma nello sport nulla è impossibile e la sensazione è che gli estensi abbiano poco da perdere, di fronte ad una squadra che invece è già chiamata a dare risposte importanti alla sua gente.

Jacopo Cavallini