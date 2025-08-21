Basket serie B. Adamant svela i prezzi

C’è fermento tra i tifosi dell’Adamant per il lancio della campagna abbonamenti, momento attesissimo di ogni estate a spicchi biancazzurra. Quest’anno in particolare, dopo una promozione e il ritorno in B Nazionale, gli appassionati di basket sono chiamati ad una risposta importante in termini di presenze. La campagna prenderà il via all’inizio della prossima settimana, probabilmente martedì 26, e come sempre la prima fase sarà dedicata alla prelazione dei vecchi abbonati, per poi passare alla vendita libera. Dopo i 700 e passa abbonamenti dello scorso anno, di cui tanti giovani delle società limitrofe, l’Adamant vuole richiamare anche quest’estate una grossa fetta di pubblico, e le anticipazioni parlano di una campagna dai prezzi contenuti ed accessibili nonostante il salto di categoria, con alcune promozioni riservate ai ragazzi e alle famiglie. Fra pochi giorni ne sapremo di più, intanto sul campo la squadra di coach Benedetto si prepara al primo test stagionale di sabato (palla a due anticipata alle 16.30) alla Baltur Arena contro la Sella Cento. Un’uscita amichevole che servirà a valutare i primi progressi del gruppo biancazzurro (nella foto, Pellicano), confermato in gran parte dopo la promozione.