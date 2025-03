Basket serie B. Adamant, tutto facile con Milano. Gara in cassaforte all’intervallo

adamant ferrara

102

social osa milano

82

ADAMANT : Dioli ne, Sackey 6, Casagrande 24, Drigo 11, Santiago 15, Tio 7, Yarbanga 6, Solaroli 8, Chessari 5, Ballabio 10, Braga ne, Marchini 10. All. Benedetto.

SOCIAL OSA MILANO: Casini 5, Macchi 10, Bossola, Esposito 21, Martino 2, Siepi 10, De Carlo 4, Hidalgo 15, Toso 4, Forte 11. All. Passera.

Parziali: 26-25; 54-40; 80-62

L’Adamant fa il suo dovere e torna alla vittoria nel turno infrasettimanale con Social Osa, senza faticare e indirizzando la sfida già prima dell’intervallo. Casagrande ne segna 19 nel secondo quarto ed è proprio lui a trascinare Ferrara all’allungo decisivo, segnando canestri importanti dall’arco: i biancazzurri sono più distratti del solito in difesa, ma le bocche da fuoco offensive non tradiscono e nella seconda metà di gara non c’è partita.

Vincono tutte quelle in testa, con gli estensi che rimangono in scia alla capolista Pordenone e sabato saranno di scena ad Iseo.

Dopo i primi quattro minuti ‘soft’, Ferrara si sblocca con le triple di Drigo e Ballabio, che valgono il +6 a metà primo parziale: l’Adamant spinge poco sull’acceleratore e Milano ne approfitta riportandosi avanti coi cesti di Casini ed Esposito (16-18).

Troppi gli spazi lasciati dalla retroguardia biancazzurra, che subisce 25 punti già nel primo quarto e non sembra concentrata come al solito: per fortuna l’attacco risponde presente, cinque punti in fila di Casagrande per il 31-25 in avvio di secondo quarto. L’ex Gorizia trascina Ferrara ed è già quota 15 punti a metà seconda frazione, con l’Adamant che scappa fino al +9 (39-30).

Social Osa non trova più la via della retina, mentre in casa estense continua ad essere un Casagrande-show per il +15 al 17’, e alla sirena dell’intervallo Ferrara conduce 54-40. Santiago muove il tabellino al rientro dagli spogliatoi, la truppa di Benedetto controlla i ritmi e nonostante qualche "bomba" di troppo subita al 24’ è 68-51 senza faticare nemmeno troppo.

Social Osa si affida al solo Esposito, ma al 30’ la gara è sostanzialmente finita sull’80-62 in favore dei padroni di casa, che gestiscono nell’ultimo quarto e vincono senza troppi patemi.

IL TURNO: Monfalcone-Mantova 77-73, Gorizia-Pizzighettone 84-96, Pordenone-Iseo 75-61, Virtus Padova-Sangiorgese 62-77, Oderzo-Gardonese 74-69, Ferrara-Milano 102-82. CLASSIFICA: Pordenone 24, Ferrara 22, Monfalcone 22, Sangiorgese 18, Iseo 16, Mantova 14, Pizzighettone 14, Oderzo 14, Gardonese 12, Virtus Padova 8, Gorizia 8, Social Osa 8.

Jacopo Cavallini