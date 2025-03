Basket serie B. Adamant, volta pagina. Domani c’è Milano

Rimane il rammarico per una vittoria che sembrava in pugno, sfumata invece negli ultimi possessi, ma non c’è tempo di rimuginare perché domani sera si torna già in campo e l’occasione è di quelle ghiotte per ripartire di slancio. L’umore non può essere dei migliori in casa Adamant dopo la sconfitta in volata sul parquet della Sangiorgese, ma nel gruppo biancazzurro c’è la consapevolezza che quello in terra lombarda possa essere solo un inciampo, e che il cammino potrà riprendere già domani sera nel turno infrasettimanale contro Social Osa Milano. Ci si era fatti la bocca buona, Ferrara non perdeva in campionato da due mesi e mezzo e in trasferta addirittura da quattro, ma uno stop ci può stare a maggior ragione su un campo dove parecchie squadre incontreranno difficoltà, ed altre – anche le più quotate, vedasi Monfalcone – hanno perso in maniera netta. Insomma, i rimpianti ci sono perché la sensazione è che con un po’ più di attenzione e lucidità l’Adamant avrebbe portato a casa pure questa, ma il basket è fatto di episodi e a San Giorgio quasi tutto è girato a favore dei padroni di casa: tiri aperti con Drigo e Santiago sputati del ferro, appoggi sbagliati in contropiede che potevano chiudere il match, palle sporche finite nelle mani dei giocatori della "Sangio", bravi poi a punire ogni minima disattenzione della retroguardia estense.

Non può però esserci preoccupazione dopo una sconfitta di questo tipo, perché Ferrara ha dimostrato ancora una volta di essere competitiva, ha ritrovato la sua guida Ballabio, e ha gestito con maturità per 38 minuti su 40. Poi nel finale è successo un po’ di tutto, l’ambiente si è scaldato e l’Adamant ha cominciato a perdere la maniglia, in quegli ultimi possessi che per certi versi hanno riportato ai finali "horror" dello scorso anno con Fidenza: proprio su questo Benedetto dovrà lavorare, sulla capacità di restare calmi e lucidi quando le partite si decidono punto a punto, perché da qui in avanti – di situazioni così – ne potranno capitare tante altre. Se Ferrara riuscirà a sistemare anche questo aspetto, certamente di fondamentale rilevanza, allora non ci sarà di che preoccuparsi: nel frattempo c’è bisogno di riprendere la marcia e restare in scia a Pordenone, di nuovo capolista solitaria.

Jacopo Cavallini