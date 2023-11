Basket serie B: ai ragazzi di evangelisti non riesce l’impresa. La Sba lotta ma viene sconfitta a Empoli

Sconfitta in trasferta per l’Amen Sba che non è riuscita nella difficile impresa di espugnare la palestra "Lazzeri", casa della Computer Gross Empoli. Partono bene i padroni di casa con un Rosselli ispirato nel break iniziale di 7-2 per i padroni di casa L’Amen reagisce con i canestri di Pelucchini portandosi anche sul +7 (22-15) prima di un altro contro parziale della squadra di casa. Alla prima sirena il punteggio è in perfetta parità a quota 22, la gara prosegue sui binari dell’equilibrio con Empoli che si guadagna qualche lunghezza di vantaggio grazie a i punti dell’ultimo arrivato Calabrese e va al riposo sul 46-41. Al rientro dagli spogliatoi break amaranto di 10-0 sottolinea, ma nel momento arriva però la decisa reazione della squadra di casa. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Evangelisti non si arrendono e punto dopo punto rientrano in partita sbagliando però un paio di tiri.