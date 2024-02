Basket serie B: al PalaEstra gli aretini oggi costretti a vincere. Ostacolo Empolese per la Sba: pericolo playout

AREZZO

Mancano ottanta minuti effettivi al termine della prima fase del campionato di serie B interregionale di basket. Ottanta minuti a disposizione della Amen Bc Servizi Arezzo per provare a recuperare una posizione in classifica ed evitare i playout, ottenendo la salvezza diretta e accedendo invece ai play-in. Per raggiungere l’obiettivo, molto se non tutto passa dalla gara odierna al PalaEstra con palla a due alle ore 18. Avversaria di turno la Us Empolese, che con 28 punti occupa la seconda posizione a pari merito con Cecina e a sole due lunghezze dalla capolista Virtus Siena. Cliente scomodo, dunque, perché sulla carta superiore e ancora con ambizioni di primato. Servirà la migliore Sba, insomma: quella capace, davanti al proprio pubblico, di autentiche imprese proprio contro Siena e Cecina nei mesi scorsi. Empoli, peraltro, è la miglior difesa del torneo: subisce meno di 70 punti di media a partita rispetto ai 72,7 degli amaranto, che comunque in questa speciale classifica sono quarti per rendimento.

Oltre alle ottime doti difensive, la Computer Gross può vantare anche il miglior realizzatore del girone, vale a dire l’ala Luca Giannone (classe 2003), il quale si sta confermando ottimo giocatore anche a livello senior mettendo a referto 19,4 punti a partita con il 39% al tiro da 3 punti. La Sba è dunque chiamata obbligatoriamente al riscatto dopo l’opaca prestazione di Lucca dove ha confermato le difficoltà negli incontri lontani da casa. L’obiettivo primario degli amaranto sarà ridurre il numero di palle perse, diventato un fattore negativo nelle ultime uscite, e mantenere alta l’intensità in attacco per impensierire l’ottima difesa ospite. In caso di vittoria, indipendentemente dal risultato di Legnaia, concorrente diretta alla salvezza e con due punti in più, la Sba si giocherebbe tutto proprio nel palazzetto della compagine fiorentina domenica 18 febbraio, in un finale da thriller. Legnaia oggi è impegnata, in contemporanea, sul parquet di Castelfiorentino.

Luca Amorosi