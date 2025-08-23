Basket serie B Alle 17.30 in campo al Flaminio. Raggi, test a Rimini. Pansa cerca conferme

Sabato di lavoro per i Raggisolaris, attesi alle 17.30 al Flaminio di Rimini dalla Dole, una della big della serie A2 che ha raggiunto la finale playoff nella scorsa stagione. Sarà quindi un test impegnativo per la squadra di coach Pansa, nel quale dovranno confermare le positive impressioni date mercoledì nell’esordio stagionale contro l’OraSì. Ovviamente è ancora presto per parlare di tattica, ma l’ottimo segnale dato dai faentini è arrivato dall’atteggiamento mostrato e dalla filosofia del nuovo allenatore che è già stata metabolizzata dal gruppo. Intensità, pressione difensiva e corsa sono state le qualità migliori dei Raggisolaris, sfoggiate nonostante le gambe fossero affaticate dalla preparazione fisica.

Tra i singoli ha ben impressionato Rinaldin, giovane play all’esordio in B Nazionale, che ha mostrato la giusta sfrontatezza per essere protagonista anche in questo palcoscenico, mentre nel reparto lunghi Romano, top scorer dei suoi con 17 punti, e Van Ounsem si sono meritati gli applausi dei tifosi. Il belga ha confermato di essere il classico giocatore di sostanza che si fa sempre trovare. Tutti i giocatori si sono fatti valere, compreso i giovani della Raggisolaris Academy, ma bisognerà attendere ancora una decina di giorni per vederli in buone condizioni fisiche. L’obiettivo odierno sarà infatti quello di trovare ancora maggiore coesione e affiatamento nel gruppo. Potrebbe essere della partita anche Mbacke, assente con Ravenna per un problema alla caviglia. In questo momento della stagione, nessuno vuole rischiare i giocatori non al meglio e anche oggi non sarà utilizzato chi avrà anche solo un piccolo acciacco fisico.

Nella prossima settimana i Raggisolaris avranno una doppia amichevole casalinga. Mercoledì alle 18.30 arriverà al PalaCattani l’Andrea Costa Imola e sabato alla stessa ora ci sarà il test con Jesi.

l.d.f.