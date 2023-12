Basket serie b. Anche baby Vagnuzzi nella Sba che batte Sestri

Prova di forza della Sba che conquista per la prima volta in stagione due vittorie di fila battendo Sestri 81-57 al PalaEstra. Gli amaranto partono forte e i punti di Toia, Rossi e Zocca abbinati alla difesa sui lunghi avversari valgono il primo mini-allungo (20-11 a fine primo quarto). Nel secondo quarto gli ospiti si riportano a stretto contatto, ma Arezzo ha il merito di mantenere qualche lunghezza di vantaggio: all’intervallo la Sba è avanti 35 a 29, ma dopo la pausa lunga non ci sarà più storia. La difesa aretina è aggressiva e toglie facili soluzioni agli avversari, mentre in attacco arrivano canestri con continuità.

Sestri segna con il contagocce e la Sba tocca anche il +28 prima di chiudere il terzo quarto 63-38. Negli ultimi dieci minuti gli amaranto amministrano il vantaggio coinvolgendo nelle rotazioni anche il giovanissimo Vagnuzzi.