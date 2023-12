Basket serie B: appuntamento al PalaEstra. La Sba alla ricerca del successo. Evangelisti all’attacco di Firenze

AREZZO

Ultima giornata del girone d’andata della stagione regolare del campionato di serie B interregionale domani al PalaEstra: alle ore 18 palla a due della sfida tra Amen Bc Servizi Arezzo e Cantini Lorano Legnaia Firenze, per quello che è diventato ormai un classico delle ultime stagioni. La Scuola Basket Arezzo cercherà di ritrovare una vittoria che manca da quattro turni consecutivi, ma di fronte troverà una squadra in forte ripresa reduce da due successi di fila che l’hanno riportata all’inseguimento del gruppetto di testa. Legnaia vanta il terzo miglior attacco del girone con Sakellariou miglior realizzatore della squadra con quasi 15 punti di media a partita. Il controllo del ritmo di gara sarà sicuramente l’ago della bilancia di questa sfida visto che la Legnaia predilige come prima soluzione il gioco in velocità. La Sba sarà chiamata a una prestazione di alto livello per provare a chiudere il girone di andata con il sorriso, ripartendo dai segnali positivi intravisti nella difficile trasferta di sabato scorso a Empoli.

Il tecnico Marco Evangelisti si attende una reazione soprattutto in chiave offensiva, dove ultimamente sono mancati punti e percentuali di tiro accettabili: il play Toia e le guardie Zocca e Daniele Rossi hanno tutte le carte in regola per invertire la tendenza delle ultime settimane, mentre dall’altro lato del campo servirà l’intensità difensiva giusta per contenere i ragazzi di coach Riccardo Zanardo. Arbitrano la gara Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno.

L.A.