Basket serie B - Auletta analizza il ko con San Severo. "OraSì, il collettivo prima di tutto»

Prevedibile, poco concreta e nervosa. La sconfitta casalinga con San Severo, la quarta consecutiva, fa accendere molti campanelli d’allarme in casa OraSì, per una prestazione che è stata assolutamente negativa e anche coach Andrea Auletta a fine gara lo ha sottolineato. "Per la prima volta ho visto una squadra nervosa – ha affermato l’allenatore –. Abbiamo affrontato un avversario in grande fiducia e con giocatori di talento, mostrando un atteggiamento sbagliato, troppa frenesia e forzando alcune giocate. Dobbiamo capire che le partite non si vincono individualmente ma di squadra, bisogna mettere davanti a tutto il collettivo: è l’unico modo per riuscire ad avere prestazioni importanti e a vincere. Ci confronteremo per capire insieme come migliorare la situazione".

Di sicuro l’assenza di Naoni pesa, ma non cancella il fatto che l’OraSì in attacco è davvero prevedibile con Dron, Jakstas e Paolin che sono gli unici ad inventarsi le giocate, salvo sporadiche soluzioni personali di Cena e Brigato, giocatori ai quali non è di certo chiesto di tenere sulle spalle l’attacco. Anche a rimbalzo i giallorossi hanno sofferto l’atletismo e la fisicità di una squadra dinamica come San Severo, concedendo troppi secondi tiri. Non resta quindi che lavorare per rialzare la testa il prima possibile, ma il calendario non è benevolo a cominciare dalla trasferta di domani a Roma (ore 18.30) in casa della Luiss, unica imbattuta del girone.

Poi ci saranno i match interni con Chiusi, altra ottima formazione, e con la Pielle Livorno, candidata al primo posto. Il primo punto per ripartire è la consapevolezza dei propri errori e Kevin Brigato ha mostrato chiaramente che sono i giocatori a sapere dove devono migliorare. "Dobbiamo aiutarci tutti durante la partita e lavorare insieme per preparare al meglio la gara di domani, che non sarà facile, e uscire da questo momento di difficoltà", ha sottolineato l’ala.

Luca Del Favero