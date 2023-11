Basket serie b. BCB passa l’esame di maturità

Era un incidente di percorso il -37 contro la Pielle Livorno (che nel posticipo ha vinto anche a Legnano) quello dell’ottava giornata. Brianza Casa Basket torna ai suoi standard e batte anche il fanalino di coda Caserta dopo una settimana, come aveva già anticipato in sede di presentazione Nazareno Lombardi, assai complicato. E per i suoi ragazzi solo parole al miele dopo il 91-75 di domenica in cui spiccano, questa volta, i 21 punti di Naoni (e 20 di Galassi): "I ragazzi si sono dimostrati dei veri professionisti", esordisce il tecnico bergamasco. Che poi aggiunge: "Per come hanno saputo affrontare, al di là dell’età, quella che è stata la settimana più complicata dell’anno con infortuni, acciacchi, malanni di stagione. In più di una occasione per arrivare a un numero accettabile abbiamo aggregato gli Under del settore giovanile. Ci siamo allenati con attenzione e professionalità, la squadra ha fatto un notevole passo avanti dal punto di vista della maturità". Sui 40 minuti contro Caserta, Lombardi la pensa così: "Diversi giocatori domenica hanno stretto i denti, hanno giocato sopra condizioni fisiche non ideali. Nonostante questo sono riusciti a portare la partita, dopo pochi minuti, su binari congeniali a livello di ritmo e di corsa con una capacità altissima, la più alta da quando abbiamo iniziato quest’anno ad agosto, di coinvolgerci coralmente".

Ro.San.