Basket Serie B. "Bcb, prestazione solida» ma Montecatini è la big

Lotta fino in fondo ma non c’è nulla da fare contro la capolista solitaria Herons Montecatini che ha in sé mille risorse.

Una si chiama Josè Alberto Benites che dopo una partita da 2 punti, segna nel finale due triple incredibili che indirizzano il successo verso i lidi toscani.

Brianza Casa Basket gli contrappone i 26 punti di uno scatenato Caffaro (foto) ma non bastano ad evitare il ko.

Coach Nazareno Lombardi plaude convintissimo alla prova dei suoi ragazzi al cospetto di una big assoluta del campionato, che alla fine ha fatto vedere i diversi valori in campo e di valere la sua posizione.

"La prestazione contro Montecatini è stata nettamente la più solida dall’inizio dell’anno e va rapportata all’avversario, forte e completo e la cui difesa ha messo fin qui tutte in difficoltà".

Ro.San.