Basket serie B. Blacks, confermato Fragonara. Il play: "Sono molto motivato»

La regia dei Blacks sarà ancora affidata ad Alberto Fragonara. Il playmaker classe 2004 è il primo confermato nel roster faentino, riconoscimento meritato sul campo dopo l’ottima stagione disputata. Per Fragonara è stato il primo campionato da play titolare in B Nazionale e lo ha chiuso nel migliore dei modi, con 11 punti di media e 3.7 assist in 31.6 minuti di media giocati, facendo poi registrare nei play off 7.3 punti in 28.7 minuti. Il suo high stagionale è stato nella gara di play in contro Casale Monferrato dove ha segnato 24 punti con un 6/11 da tre punti. "La conferma della società mi ha dato ancora più stimoli in vista della prossima stagione – sottolinea – per raggiungere obiettivi importanti a livello personale e di squadra. Nell’ultimo campionato sono riuscito a sfruttare l’occasione che mi hanno dato i Raggisolaris affidandomi il ruolo di playmaker titolare e ora voglio migliorare e crescere: poterlo fare in un club in cui si lavora molto bene e dove c’è un tifo caldo e appassionato, è ancora più bello e stimolante Sono davvero molto motivato".

Sul fronte partenze, dopo quella di Poggi per l’Assigeco Piacenza, ci saranno quelle di Ammannato, Magagnoli e Cavallero che proverà una nuova esperienza lontano dall’Italia. Domenica intanto è salita in A2 Mestre aggiungendosi a Roseto e a Ruvo di Puglia.

Luca Del Favero