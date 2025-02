Basket serie B. Blacks incerottati, ma vincere è fondamentale

Sfida playoff al PalaCattani. Forti del successo nel derby con la Virtus Imola e del quarto posto solitario, i Blacks ricevono alle 18 l’Infodrive Capo d’Orlando, quinta insieme ad Omegna con due punti in meno dei faentini. Vincere sarà fondamentale per compiere un altro passo avanti verso i playoff e l’ideale sarebbe farlo con uno scarto di 6 punti, per cancellare il -5 dell’andata e avere lo scontro diretto a favore con i siciliani. Faenza si presenta ancora una volta senza Poletti (la sua caviglia è comunque in via di miglioramento) e con l’incognita Vico, uscito mercoledì prima dei supplementari per un problema muscolare ad un polpaccio. Il giocatore si è sottoposto a terapie e il suo impiego verrà valutato all’ultimo, ma conoscendo il suo carattere, stringerà i denti per essere della partita.

"Il quinto posto di Capo d’Orlando non mi stupisce – spiega coach Luigi Garelli – perché ha un roster di ottimo livello con tre giocatori di valore assoluto come Jasaitis, che a 42anni sta chiudendo al meglio una carriera che lo ha visto giocare in Eurolega e vincere il campionato spagnolo e israeliano, Fresno e Furin e tanti altri che possono essere protagonisti ad ogni incontro. Inoltre sta attraversando un ottimo momento di forma come dimostrano le quattro vittorie consecutive. Rispetto alla gara d’andata, giocatasi l’8 dicembre, ci sarà il playmaker Galipò, mentre dal lato tecnico la squadra è rimasta la stessa. Contro di noi a dicembre, Jasaitis ha giocato da ala piccola per la prima volta e ho visto che è una soluzione che è stata spesso riproposta anche nelle giornate successive. Uno dei punti di forza di Capo d’Orlando è il reparto lunghi, perchè ha quattro giocatori di grande impatto fisico come Furin, Marini, Antonietti e Jasaitis che oltre ad essere puntuali a rimbalzo sono anche buoni tiratori da tre punti. Proprio la fisicità dei siciliani si è fatta sentire all’andata, quando abbiamo sofferto il loro quintetto molto fisico". La terza partita in una settimana potrebbe farsi sentire e questa è certamente un’incognita del match. "Dovremo essere lucidi e concentrati per trovare sempre le contromisure per arginare i loro lunghi, considerando che saremo ancora senza Poletti. Speriamo di riavere Vico e di recuperare le tante energie spese in una gara terminata dopo due supplementari che ci ha fatto spendere molto anche dal lato nervoso e mentale".

Luca Del Favero