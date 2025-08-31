Basket serie B, buon test per la squadra di Benedetto contro una pari categoria: finisce 85-91. L’Adamant sbanca Vicenza senza Marchini
L’Adamant fa vedere di saperci stare e nel primo test stagionale contro una pari categoria, a Vicenza, si porta a...
L’Adamant fa vedere di saperci stare e nel primo test stagionale contro una pari categoria, a Vicenza, si porta a casa i quaranta minuti col punteggio complessivo di 85-91, grazie ad un primo quarto di livello. I biancazzurri giocano una pallacanestro fluida nei dieci minuti iniziali, trovando buone percentuali al tiro: 18-27 il parziale al 10’, a dimostrazione di quanto l’attacco estense sia riuscito a far male alla difesa vicentina.
Senza Marchini, out precauzionalmente per un lieve attacco febbrile, Ferrara regge l’urto anche nei restanti tre quarti: la gara vola via in grande equilibrio, ma Benedetto trova le risposte che cercava, con la squadra che sembra già a buon punto nell’assimilazione dei dettami del tecnico reggino (nella foto, Renzi).
Bene Pellicano, già a suo agio nel ruolo di metronomo, e anche Santiago, decisamente più positivo rispetto alla gara di Cento. La preseason dell’Adamant prosegue mercoledì 3 settembre alla Bondi Arena, ore 18, quando arriverà la Virtus Imola, formazione che Ferrara incrocerà alla terza giornata di campionato; per i biancazzurri, poi, altro test sabato 6 di nuovo contro Vicenza (ore 18, Bondi Arena) e chiusura sabato 13 contro Fidenza, sempre nell’impianto cittadino.
Il campionato partirà domenica 21 settembre con l’esordio casalingo contro la corazzata Pielle Livorno degli ex Turchetto e ‘Tatu’ Ebeling.
j.c.
