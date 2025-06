Basket serie B: coach Fioravanti presenta l’atleta. Primo colpo per la Sba. Ecco la guardia Rapini

AREZZODopo le conferme di Facundo Toia e Michael Lemmi, la Scuola Basket Arezzo annuncia anche il primo acquisto: arriva in amaranto la guardia Francesco Alberto Rapini, reduce da una stagione in B interregionale nell’Attila Junior di Porto Recanati. Nipote e figlio d’arte, è un classe 2004 di 195 cm cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, con cui ha esordito anche in serie A2, e partecipato a livello giovanile a tante finali nazionali. Con i senior ha vestito anche la maglia di Carver Cinecittà e Janus Fabriano in B Nazionale. "Rapini – spiega coach Fioravanti – è un ragazzo giovane, con qualità importanti e grande potenziale, che ha alle spalle esperienze di spicco sia di settore giovanile che nel mondo senior. Sappiamo che l’ultima stagione non è stata semplice per lui, ma crediamo che nel nostro contesto possa esprimersi al meglio. Abbiamo fiducia nelle sue capacità e siamo pronti ad aiutarlo a crescere".Queste invece le prime parole del nuovo acquisto: "Sono molto felice di entrare a far parte della squadra, ho parlato con il presidente e il coach e mi hanno convito subito a sposare il progetto. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura qui ad Arezzo e di aiutare la squadra a vincere. Sono molto motivato".Luca Amorosi