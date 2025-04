Basket Serie B: College Borgomanero supera Consorzio Leonardo 80-77

College Borgomanero 80Consorzio Leonardo 77

COLLEGE : Benzoni 19, Asani 3, Gaiola 15, D’Amelio 5, Bazan 20, Osagie 3, Osasuyi 13, Rupil 2, Oliveri, Giustina, Charfi, Martino. Allenatore: Di Cerbo.CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 28, Mongelli 2, Artioli 8, Nyuol, Balducci 8, Molteni 8, Calabrese 10, Diks, Regoli 9, Antonini 4, Babovic, Tiberti. All. Tonfoni.Arbitri: Sarzano e Quattrocchi.Parziali: 18-21, 34-36, 55-53.

La caduta che non fa male. In un PalaDonBosco di Borgomanero da tutto esaurito, si chiude con una sconfitta la seconda fase del campionato di serie B Interregionale per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. La squadra mobiliera cede 80-77 al College Basketball, che sebbene fosse alle prese con qualche defezione conclude il Play-In Gold con un ottimo e prezioso quarto posto. Per Quarrata, invece, in attesa degli altri confronti, è settima piazza, ma quello che più conta playoff assicurati con un turno d’anticipo. L’incontro è equilibrato. Come accaduto all’andata, la sfida si decide negli istanti finali, dopo che la formazione allenata da coach Alberto Tonfoni – priva per l’occasione di Tiberti, in panchina solo per onor di firma – era riuscita a rimontare il -10 del 33’. Con il Dany Basket avanti di due lunghezze nell’ultimo minuto di gioco, Benzoni infila la tripla che vale il +1 per i piemontesi a 29 secondi dal termine. Quarrata, trascinata fino a quel momento da un sontuoso Angelucci (28 punti, suo massimo score con indosso la maglia biancoblu), fallisce la risposta e in contropiede Osasuyi affonda la schiacciata dell’80-77 con cui andrà in archivio il duello. Già, perché l’ultimo disperato tentativo di Antonini da 3 punti non è fortunato e a festeggiare è il College Basketball, quarto nella griglia playoff appunto. Per conoscere il posizionamento finale di Balducci e compagni, invece, sarà necessario come anticipato attendere l’esito degli altri confronti in programma in questo ultimo turno del Play-In Gold. Meritano comunque applausi i padroni di casa, autori di un’eccellente prova nonostante abbiano dovuto fare i conti con le assenze pesanti di Broggi e Piccirilli.

Gianluca Barni