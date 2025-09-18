Basket serie b: da valutare quanto spazio verrà tenuto per i tifosi livornesi. Adamant, Marchini e Dioli ancora a parte. La Questura decide sui biglietti per gli ospiti

Si avvicina la prima palla a due ufficiale della stagione per l’Adamant, che domenica pomeriggio debutterà in B Nazionale contro la corazzata Pielle Livorno (ore 18). Tutte e due le squadre devono però fare i conti con diversi acciacchi: i toscani dovranno sicuramente fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, due pedine importanti a cui coach Turchetto sarà costretto a rinunciare. Non va meglio a Ferrara, alle prese coi problemi fisici di Luigi Dioli e Davide Marchini, che ieri pomeriggio hanno svolto ancora lavoro a parte: e nel frattempo si è fermato pure "Baba" Ebeling, in una settimana fin qui non fortunatissima per i colori biancazzurri. Tra oggi e domani si capirà se i tre esterni potranno tornare in gruppo.

Sul fronte dei biglietti, la prevendita continua spedita e nelle giornate di oggi e domani, dalle 17 alle 19, i tagliandi per i tifosi ferraresi saranno in vendita anche alla Bondi Arena. Ieri sembrava che la Questura di Ferrara avesse posto una limitazione all’acquisto dei tagliandi per gli ospiti, massimo 150, ma in queste ore ci si aspetta un’ulteriore disposizione per capire quanti supporters livornesi potranno raggiungere la Bondi Arena e seguire la propria squadra.

Di certo il palasport sarà pieno come ai bei tempi, e non è impensabile raggiungere le 3mila presenze proprio come nella serata della finale promozione dello scorso 4 giugno. La società e tutto l’ambiente ci spera, per spingere l’Adamant ad un colpaccio che darebbe ulteriore entusiasmo.

