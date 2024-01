Basket serie B. Derby, vittoria da cardiopalma. L’Etrusca batte il Castelfiorentino

Vittoria da cardiopalma per L’Etrusca Basket San Miniato che si impone nell’ultima azione conquistando la vittoria del derby col punteggio di 64-63 contro il team Abc di Castelfiorentino. A meno di 3 minuti dallo scadere del tempo un tripla di Capozio riporta la gara in parità, seguono scambi punto a punto e nei secondi finali uno dei 2 tiri liberi di Lovato è vincente e trasforma la tensione nella vittoria dei ragazzi della Rocca. L’ultimo posto in classifica non rende giustizia al team di Castelfiorentino come aveva precisato mister Martelloni alla vigilia dei questa gara casalinga, la prima del 2024: "Loro sono una squadra capace di andare canestro con tutti i giocatori, quello che probabilmente li sta limitando sono gli infortuni e il fatto che come taglia forse sono un pò più piccoli delle altre squadre, ma a livello di talento sono di prima fascia, infatti hanno battuto sia Empoli che Cecina". E anche sul parquet sanminiatese gli avversari hanno dimostrato il loro valore in continua crescita: nel primo quarto sono i biancorossi a guidare la sfida con intensità e triple a ripetizione. Successivamente i locali perdono un po’ di brillantezza in attacco e ne approfittano i fiorentini che si avvicinano e la gara resta in equilibrio fino al loro vantaggio (+4)- Nell’ultimo quarto il derby si fa sentire in tutte le sue sfaccettature regalando emozioni e colpi di scena al pubblico assiepato sugli spalti del PalaFontevivo. Non una prestazione eccelsa dei padroni di casa reduci dalla splendida prova in casa dell’Olimpia Legnaia, ma sicuramente fanno bene al morale i 2 punti preziosi appena conquistati in vista del match di dopo domani in casa del Sestri.

Stefania Ramerini