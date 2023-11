Basket Serie B. Desio ko con Piombino: "Problemi mentali»

Dopo quattro vittorie nelle prime sei partite, s’inverte il trend della Rimadesio che contro Piombino parte benissimo, tocca anche il +12 a inizio del secondo quarto ma poi spreca quasi tutto il margine già all’intervallo (38-37) per poi lasciare campo libero ai toscani che allungano. Non bastano i 23 punti di Sodero (foto)per evitare la seconda sconfitta di fila al PalaMeda dopo quella di inizio mese con Avellino (e la quarta nelle ultime cinque). "Abbiamo giocato una buona prima parte di gara, sia in attacco che in difesa" esordisce coach Gallazzi.

"Poi però sono venuti a galla i problemi che abbiamo in questo periodo a livello mentale. Nel senso che non riusciamo ad avere continuità, non restiamo dentro al piano partita e poi quando la Solbat ha iniziato a correre come sa fare bene, siamo andati in difficoltà, non siamo stati in grado di stare attaccati alla partita perdendo l’equilibrio necessario".

Sabato sera si torna al Paladesio contro Omegna.

Ro.San.